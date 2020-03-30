حكيم زياش فعلها.. “طاجن مغربي"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

استغل النجم المغربي حكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي فترة تواجده في المنزل في تعلم شيء جديد حيث نشر اللاعب على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام صوراً له وهو يطبخ في منزله وذلك أثناء التزام اللاعب بالحجر الصحي الذي يلتزم به العديد من اللاعبون للحد من انتشار فيروس طورونا.

وظهر أن اللاعب يقوم بعمل “طاجن مغربي” ونشر صور له من بداية تقطيع الخضروات وحتى النتيجة النهائية والتي أظهرت مهارته في الطبخ من الصور المرسلة.

ويعتبر الطاجين من أحد أشهر المأكولات في المغرب، وقام النادي الهولندي بعد ذلك بإعادة نشر صور تحضير زياش لطبق الطاجن عبر موقعه الرسمي في "إنستغرام".