برشلونة يرد في بيان رسمي عن موقف ميسي واللاعبون من تخفيض رواتبهم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أصدر نادي برشلونة الإسباني بياناً رسمياً على موقعهم الرسمي أوضحوا من خلاله موقف لاعبي الفريق وقائدهم الأرجنتيني ميسي من المشكلة الخاصة برواتب اللاعبين في العالم، وخاصة الدوريات الأوروبية الكبرى بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال النادي في بيان رسمي: “يعلن النادي تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 70% مع مساهمة إضافية من اللاعبين نفسهم حتى يحصل جميع الموظفين بالنادي على رواتبهم كاملة”.

وجاء ذلك رداً على بعض الأخبار التي ترددت عن رفض لاعبي برشلونة تخفيض رواتبهم لمواجهة الأزمة الكبيرة أمام الأندية الإسبانية بسبب توقف الدوري والذي يتصدره فريق برشلونة.