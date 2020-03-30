إصابة مالك «نيويورك نيكس» بفيروس «كورونا»

المصدر: لوس أنجلوس - أ.ف.ب

أعلن نادي نيويورك نيكس المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أن مالكه، رجل الأعمال جيمس دولان، مصاب بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أول مالك نادٍ أميركي كبير يخضع لفحص إيجابي.

وأوضح النادي ان دولان (64 عاماً)، الذي يملك أيضاً فريق نيويورك راينجرز، المشارك في دوري الهوكي على الجليد (إن إتش إل)، يُخضع نفسه للحجر الصحي المنزلي، وأن العوارض التي ظهرت عليه «قليلة».

وتوقفت منافسات دوري كرة السلة، في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد تسجيل إصابة لاعب يوتا جاز، الفرنسي رودي غوبير، بـ«كوفيد-19»، ليليه زميله، دونافان ميتشل، إضافة إلى عدد آخر من اللاعبين في فرق عدة.

وأعلن هذا الأسبوع عن شفاء ثلاثة لاعبين على الأقل، هم غوبير وميتشل، كريستيان وود لاعب ديترويت بيستونز.

كما توقفت منافسات دوري الهوكي إلى أجل غير مسمى، في ظل الجمود الذي فرضه «كوفيد-19» على مجمل النشاطات الرياضية في مختلف دول العالم، ومنها الولايات المتحدة.