فيرديناند ينصح مانشستر يونايتد بعدم التعاقد مع كوتينيو

المصدر: لندن - د.ب.أ

قال نجم الدفاع السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، ريو فيرديناند، إن التعاقد مع لاعب برشلونة الإسباني المعار حالياً لبايرن ميونيخ الألماني، فيليب كوتينيو، لن يحسن من أداء مانشستر، مشيراً إلى أن اللاعب قد يكون مفيداً لتوتنهام في حالة تعاقد الأخير معه.

ووجّه مانشستر يونايتد وغيره من فرق الدوري الإنجليزي أنظارهم نحو كوتينيو، بعد أن أعلن برشلونة رغبته في إعارة لاعب خط وسط ليفربول السابق، مجدداً، في الموسم المقبل، بعد انتهاء إعارته لبايرن ميونيخ. ومنذ انتقال كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة قبل عامين، في صفقة قيمتها 142 مليون جنيه إسترليني، أخفق في تقديم ما كان متوقعاً منه. وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن توقعات أشارت إلى عودة كوتينيو للدوري الإنجليزي، عقب انتهاء فترة إعارته إلى بايرن ميونيخ.