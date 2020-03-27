محمد صلاح يعود لمواقع التواصل بفيديو “ثلاثي خط النار”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يبدو أن حال لاعبي ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي ليست سيئة بالشكل الكبير، خصوصاً مع الأقاويل التي تتردد عن إحتمالية إلغاء الدوري الإنجليزي والفريق على بعد 6 نقاط فقط من تحقيق حلم الدوري الذي طال انتظاره 30 عاماً، حيث ظهر لاعبو الفريق ومدربهم الألماني يورغن كلوب، في فيديو مجمع وجهوا من خلاله رسالة شكر إلى الأطباء وجميع العاملين في القطاع الصحي على الجهود التي يبذلونها في ظل أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان محمد صلاح قد ظهر لأول مرة يوم الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد غياب إسبوعين، حيث نشر صوراً أثناء تدريبه في المنزل وكتب العمل من البيت، وقد جاء ذلك عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لليفربول بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر”، وهذه المرة تواجد خط هجوم الريدز بأكمله وبدأ بالظهور البرازيلي فيرمينيو، ثم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، وكل منهم وجه رسالة بلغته الأصلية إلى أطباء العالم، ويشتهر خط هجوم الليفر الأقوى عالمياً بجملة “ثلاثي خط النار”.. “فيرمينيو وماني وصلاح”.

وبدأ الفيديو برسالة وكلمة المدرب الألماني يورغن كلوب، حيث صرح قائلاً :"أنا والجهاز المعاون وجميع لاعبي ليفربول نود استغلال هذه الفرصة لتوجيه رسالة شكر إلى كل الأشخاص الرائعين العاملين في الخدمات الصحيةـ ما تقدمونه هو عمل مذهل، وأنا بالنيابة عن كل من في نادي ليفربول، أود أن أقول لكم شكراً".

وكان البرازيلي روبيرتو فيرمينيو أول الظهور من خط الهجوم واللاعبين ضمن النجوم الذين شاركوا في الرسالة، وعلق قائلاً :"نحن ممتنون للغاية إزاء العمل الذي تقدمونه."

ووجه محمد صلاح كلمته باللغة العربية قائلاً:"نشكركم على مجهوداتهم ونقدر مساعدتكم لنا".

وقال السنغالي ساديو ماني :"نقدر العمل الكبير الذي تقدمونه ونشكركم كثيراً".

وكان الاتحاد الإنجليزي قد مد فترة تعليق المباريات المحلية حتى نهاية شهر أبريل المقبل.