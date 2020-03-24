ليفربول يتغنى بمحمد صلاح على موقع “تويتر”.. شارك بالتصويت

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تغنى الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الإجتماعي توتير، بهداف الفريق النجم المصري محمد صلاح، بعدما أكد أن اللاعب المصري هو أكثر من سجل للريدز في تاريخه خلال أول 100 مباراة خاضها مع الفريق محطماً كافة الأرقام

وكان محمد صلاح قد نجح في تسجيل 70 هدف خلال أول 100 مباراة له بالدوري الإنجليزي متخطياً كافة نجوم الفريق وقال الحساب الرسمي للنادي على تويتر: “لم يسجل أي لاعب أكثر من محمد صلاح في أول 100 مشاركة له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز، ما هو مدى معرفتكم عن مشاركات الملك المصري؟ لنختبر ذلك سويًا”.

ثم بدأ النادي في عرض تصويت على اللاعب المصري وعدد أهدافه سواء بالرأس أو بالقدم اليمني أو اليسري وداخل وخارج ليفربول وعدد الأهداف الذي قام بصناعتها وترك المجال للجمهور للإجابة وتفاعل الآلاف مع الاجابات.

يذكر أن محمد صلاح كان قد حصد جائزة هداف الدوري الموسمين الماضيين كما أنه هداف الفريق الموسم الحالي ويبتعد بفارق 3 أهداف عن الهداف الحالي قبل توقف الدوري الإنجليزي ويملك اللاعب المصري 17 هدفاً.

لم يسجل أي لاعب أكثر من محمد صلاح في أول 100 مشاركة له في الدوري الإنجليزي الممتاز مع الريدز! 👑🔝



ما هو مدى معرفتكم عن مشاركات الملك المصري؟ لنختبر ذلك سويًا...👇 pic.twitter.com/Sv2nTAVZXX — لـ يـ فـ ر بـ و ل (@LFC_Arabic) March 24, 2020