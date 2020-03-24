محمود الخطيب وحسام عاشور.. “تفاصيل الصفقة”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عقد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب إجتماع مع قائد فريق الأهلي حسام عاشور، عقب الأزمة الكبيرة التي حدثت بين اللاعب وناديه في أعقاب طلب النادي من اللاعب الإعتزال بعد نهاية الموسم بسبب عدم رغبة مدرب الفريق في تواجده الموسم القادم.

وكانت لجنة التخطيط قد اجتمعت مع اللاعب وأبلغته بعدم رغبة المدرب في تواجده مع الفريق الموسم القادم، وهو ما تسبب في مشكلة للاعب الذي خرج ليصرح بعدها أن النادي الأهلي باعه ولم يقدر ما قدمه من أجله.

وكشف نائب رئيس اتحاد الكرة السابق أحمد شوبير، عن تفاصيل الصفقة الجديد التي اقنع بها رئيس النادي محمود الخطيب اللاعب من أجل إنهاء الأزمة وعدم مغادرة اللاعب لناديه.

وقال أحمد شوبير في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي توتير: “نتائج اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع حسام عاشور تنظيم مباراة اعتزال تليق باسمه وتاريخه تعيين عاشور في منصب ادارى محترم بالنادي الاهلي ظهور منتظم علي قناة الاهلي”.