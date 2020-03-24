كريستيانو رونالدو يخضع لاختبار فحص “كورونا”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشفت شبكة “سكاي سبورتس” العالمية أن جميع لاعبي يوفنتوس خضعوا مؤخراً لفحص كورونا بما فيهم كريستيانو رونالدو، المتواجد في البرتغال والذي غادر عقب ايقاف الدوري الإيطالي للجلوس مع والدته المريضة.

ووفقا للشبكة الإخبارية، فإن جميع لاعبي يوفنتوس خضعوا لفحص كورونا بما فيهم كريستيانو رونالدو، وجاءت نتائج الجميع سلبية عدا الثلاثي: الإيطالي دانييل روغاني، والفرنسي بلايز ماتويدي والأرجنتيني باولو ديبالا، وجميعهم في حالة جيدة حاليا وبدون أعراض.

وأضافت أن هناك تحذيرات على اللاعبين بضرورة استمرارهم في الحجر الصحي على الرغم من سلبية عينات اللاعبين، بما في ذلك اللاعبين الخمسة الذين غادروا إيطاليا وهم: رونالدو، الألماني سامي خضيرا، البوسني ميراليم بيانيتش، الأرجنتيني غونزالو هيغوايين، والبرازيلي دوغلاس كوستا.