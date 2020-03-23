الكشف عن قرار إقامة أولمبياد طوكيو 2020

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف عضو اللجنة الأولمبية الدولية ديك باوند عن القرار الذي اتخذ بالفعل في اللجنة الأولمبية الدولية والخاص ببطولة أولمبياد طوكيو 2020 والتي كان من المقرر أن تقام يوم 24 يوليو المقبل، وذلك في ظل الأوضاع وتفشي فيروس كورونا في العالم وانتشاره بشكل كبير.

وكان عدداً من الدول قد أعلن مؤخراً عن عدم إرسال لاعبيها إلى طوكيو في ظل تفشي فيروس كورونا إضافة إلى إلغاء عدد من البطولات التي كانت مؤهلة إلى البطولة وهو ما وضع اللجنة الأولمبية في موقف صعب لاتخاذ قرار.

وقال باوند، في تصريحات لموقع "يو إس إيه توداي": "بناءً على المعلومات التي حصلت عليها اللجنة الأولمبية الدولية، فقد تقرر التأجيل، ليس هناك معلومات متوفرة عما سيحدث، لكن الأكيد هو أن أولمبياد طوكيو لن تنطلق في 24 يوليو المقبل، هذا ما أعرفه وتأكدت منه، ومن المرجح أن تتأجل الأولمبياد إلى 2021، على غرار مسابقتي كأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا".

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