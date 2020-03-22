برشلونة يستعد لانهيار النظام الصحي الإسباني بقرار مهم

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكدت صحيفة «آس» الإسبانية أن نادي برشلونة قرر رهن مرافقه لخدمة الحكومة الإسبانية في إقليم كتالونيا، من أجل مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وذلك في حال انهيار النظام الصحي في إسبانيا.

يذكر أن إسبانيا قد انتشر فيها المرضى بقوة، ونال الفيروس أخيراً من رئيس نادي ريال مدريد السابق لورينزو سانز، بعد أقل من أسبوع واحد فقط من الإعلان عن إصابته بالمرض عن عمر يناهز 76 عاماً.

وكان النادي قد أعلن في وقت سابق إيقاف كل النشاطات الرياضية في النادي، على خلفية إيقاف الدوري الإسباني، كما أعلن العديد من نجوم الفريق دعمهم لمحاربة انتشار الفيروس من خلال البقاء في المنزل والالتزام بقوانين الدولة.