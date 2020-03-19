أوبي ميكيل يرحل عن فريق تركي اعتراضاً على استمرار الدوري

المصدر: لندن - د.ب.أ

ذكر تقرير إخباري، أمس، أن النجم النيجيري جون أوبي ميكيل، لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق، رحل عن صفوف طرابزون سبور التركي، بسبب استمرار المباريات في تركيا، رغم المخاوف من تزايد انتشار فيروس «كورونا»، التي أسفرت عن إيقاف المنافسات المحلية والدولية في مختلف أنحاء العالم.

وقال أوبي ميكيل، في تصريحات: «إنه لم يشعر بارتياح إزاء استمرار مباريات الدوري التركي الممتاز، في ظل تزايد انتشار العدوى بفيروس (كورونا)».

وأعلن نادي طرابزون سبور في بيان أن اللاعب رحل بالاتفاق المشترك.

وذكر أوبي ميكيل (32 عاماً) عبر «إنستغرام»: «لم أشعر بارتياح، ولا أرغب في لعب كرة القدم في هذا الوضع».