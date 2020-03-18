فيفا: "اليورو" و"كوبا أميركا" في 2021

المصدر: وكالات



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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء أنه سيضع بطولتي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) وكأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) المؤجلتين في أجندة مبارياته الدولية لعام 2021.

وأضاف فيفا، الذي عقد اليوم مؤتمرا عبر الهاتف (كونفرانس كول) مع أعضاء مكتبه التنفيذي، في بيان أنه سيتخذ قرارا بشأن موعد بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، المقرر إقامتها العام المقبل، في مرحلة لاحقة.

أوضح فيفا أيضا أنه سينظر في فترات الانتقالات والتسجيل للاعبين، في ظل احتمالات انتهاء الدوريات المحلية بعد 30 يونيو القادم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس الثلاثاء تأجيل (يورو 2020) لمدة عام واحد للسماح بإكمال الدوريات المحلية التي تأجلت، ويهدف الآن لإقامة البطولة في الفترة من 11 حزيران/يونيو حتى 11 يوليو عام 2021، كما قام اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة (كونميبول) بتأجيل بطولة (كوبا أميركا).

وكان مقررا أن تجرى النسخة الأولى لمونديال الأندية، وفقا لنظامها الجديد الذي يشهد مشاركة 24 فريقا، خلال شهرين يونيو يوليو عام 2021 بالصين.

وذكر البيان أن فيفا سيشكل مجموعة عمل من الاتحادات القارية لمراقبة الوضع الصحي، وبحث إنشاء صندوق دعم مالي لأصحاب المصلحة، وكرر أن فيفا سيتبرع بعشرة ملايين دولار لصندوق الاستجابة للتضامن ضد فيروس (كوفيد - 19) التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وقال السويسري جياني إنفانتينو رئيس فيفا إن "هذا الوضع الاستثنائي يتطلب إجراءات وقرارات استثنائية. هذه الأزمة تؤثر على العالم بأسره ولهذا يجب أن تأخذ الحلول في الاعتبار مصالح جميع أصحاب المصلحة حول العالم".