أفضل لاعب في العالم مهدَّد بقضية غسيل أموال

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

قضية جديدة يبدو أنها ستواجه نجم كرة القدم وأفضل لاعب في العالم عامي 2004 - 2005، البرازيلي رونالدينيو، الموجود بالسجن داخل باراغواي، حيث أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكاتالونية أزمة جديدة قد تواجه اللاعب بخلاف القضية المحتجز بسببها.

وكان الأسطورة البرازيلية رونالدينيو قد احتجز في باراغواي، بتهمة حمل جواز سفر مزيف، ووجد في السجن وخاض بطولة في كرة القدم هناك وفاز بلقبها.

وقالت الصحيفة البرازيلية إن قضية اللاعب البرازيلي مرتبطة مع سيدة أعمال تدعى داليا لوبيز، وهي مرتبطة بإحدى المؤسسات الخيرية، وكانت السبب في سفر اللاعب البرازيلي إلى باراغواي.

وكانت السيدة مع اللاعب حينما دخل المطار، لكنها استطاعت الهروب، ولم تستطع الشرطة الوصول إليها، ما جعل السلطات في باراغواي المسؤولة عن الفساد تقوم بإيقاف المؤسسة الخيرية التي تترأسها داليا، وأشارت التقارير إلى أن هناك اعتقاداً باستخدام داليا لوبيز لاسم اللاعب الكبير في عملية غسيل أموال واستثمارات غير نزيهة داخل باراغواي.

وعند مواجهة اللاعب البرازيلي بهذه الأحداث، رفض الرد عليها، وأكد أن جوازات السفر كانت هدية للسفر إلى باراغواي، وقد تعرضه هذه المشكلات للسجن لمدة خمس سنوات.