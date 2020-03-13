بالصور.. كورونا يصيب 12 لاعب كرة قدم وحالة وفاة واحدة

المصدر: محمد الحتو – دبي

اعتاد الوسط الرياضي العالمي على إصابات اللاعبين بمفهومها المعروف، ولكن الأمر المريب وغير المسبوق تلك الإصابات المتلاحقة التي يتسبب بها "فيروس كورونا" بتعريض حياتهم ومن حولهم للخطر!.

بالأمس أطلق عليها كثيرون "لعنة الإصابات" وكان بالمقدور تعويض المصابين بدنياً بلاعبين آخرين، أما "لعنة كورونا" أقوى وأعنف من نزلة برد عابرة وكسر في قدم أو ذراع، فلا يمكن معها استمرار الحياة الرياضية بالشكل الطبيعي مهما حاولت منظمات واتحادات وروابط التقليل من الأمر، وما جرى في إيطاليا تحديداً يبدو "كارثة حقيقية"، إذ سجلت أمس الخميس، 2651 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى أكثر من 15 ألف إصابة، وفقًا لوكالة الحماية المدنية الإيطالية، وبلغت أعداد الوفيات نتيجة الإصابة بالمرض إلى 1016 حالة وفاة.

كورونا يركض بسرعة وأيتدحرج في ملاعب كرة القدم حتى تشكلت إحصائية بإصابة نحو 12 إصابة بين الرياضيين المعروفين، أبرزهم مدرب أرسنال الإنجليزي ميكيل أرتيتا ونجما يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا ودانييلي روجاني، الأمر الذي تسبب في اتخاذ الاتحاد الأوروبي "ويفا" قراراً بتأجيل جميع مباريات مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وأعلنت الروابط المحلية للدوريات الكبرى في القارة العجوز إرجاء بطولاتها بعدما كان أغلبها قد تواصل في الفترة الماضية من دون جمهور.

وسارعت الأندية الاوروبية في إجراءات عزل على كل اللاعبين كما فعل يوفنتوس وريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي وآخرون.

وفي الوقت الذي سجل كورونا حالة وفاة واحدة بين الرياضيين كانت للاعبة المنتخب الإيراني لكرة القدم داخل الصالات إلهام شيخي، أصيب أكثر من 10 رياضيين أغلبهم لاعبين في المستطيل الأخضر، ترصدهم "الإمارات اليوم" على النحو التالي.

قائمة الرياضيين المصابين حتى الآن:

- لاعب هانوفر الألماني تيمو هوبرز.

- مالك نادي أولومبياكوس اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس.

- مساعد مدرب أياكس أمستردام كريستيان بولسن.

- مدافع ريجيانا الإيطالي أليساندرو فافالي.

- نجم منتخب الدنمارك السابق توماس كالينبيرج.

- لاعب فريق ريال مدريد لكرة السلة تري ثومبكينس.

- لاعب سبمدوريا الإيطالي مانولو جاباديني.

- لاعب منتخب إنجلترا وتشيلسي كالوم هودسون أودوي.

- مدرب نادي أرسنال ميكيل أرتيتا.

- حارس بونموث الإنجليزي أرتور بوروك.

- مدافع يوفنتوس الإيطالي دانييلي روجاني.

- نجم يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا.