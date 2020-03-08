إعفاء البلوشي من تدريب دبا الحصن.. والمصري فتحي سليم بديلاً

المصدر: محمد فاضل – الشارقة

كشف مشرف الفريق الاول لنادي دبا الحصن، محمد سرور النقبي، عن ان مجلس ادارة النادي برئاسة ابراهيم بغداد الدرمكي قرر إعفاء المدرب سليمان البلوشي ومساعده عارف شلنك، والاستعانة بالمدرب المصري الدكتور فتحي سليم لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي لدوري الدرجة الاولى.

وقال محمد سرور لـ"الإمارات اليوم: نتمنى للمدرب الجديد فتحي سليم استعادة النتائج الايجابية المطلوبة والحفاظ على حظوظ الفريق بالتواجد بمركز متقدم في ترتيب فرق الدرجة الاولى، موضحاً ان قرار إعفاء البلوشي يعود لمجلس ادارة النادي الذي رأى ان المرحلة الحالية ومع تراجع النتائج تحتاج للاستعانة بمدرب جديد.

وتم تعيين البلوشي وشلنك مشرفين على المراحل السنية في النادي.

يذكر أن دبا الحصن يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة خلف الإمارات المتصدر 36 نقطة.