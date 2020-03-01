الجمهور يفتح النار على محمد صلاح بعد خسارة ليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كعادته دائماً الفترة الأخيرة عند عدد من الجماهير الإنجليزية تعرض اللاعب المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، إلى العديد من الانتقادات عقب خسارة ليفربول الأولى هذا الموسم أمام واتفورد الإنجليزي وبثلاثية، أوقفت السجل الهائل للفريق، وأضاعت حلم تحقيق العديد من الأرقام القياسية، ولكنها بالتأكيد لم تفقده الصدارة المنفردة بفارق 22 نقطة.

وتصدرت الخسارة التي تعرض لها الفريق الصحف والمواقع الإنجليزية اليوم، كونها الأولى للفريق في حين لم يُبدِ المدرب الألماني كلوب أي قلق من الهزيمة مؤكداً سعادته بما حدث، كونه سيخفف من على اللاعبين الضغوط والرغبة في تحقيق الأرقام القياسية، فقط سيتم التركيز على الفوز، 44 مباراة بدون خسارة كانت ستنتهي آجلاً أو عاجلاً، ويجب النظر إلى الأمور بإيجابية.

في المقابل، فتح الجمهور على لاعبي الفريق، خصوصاً محمد صلاح، ثم ماني، حيث حصل اللاعب المصري على تقييم ضعيف بعد مشاركته، وشارك محمد صلاح في المباراة بأكملها، وحصل على تقييم قدره 5.7/10 وهو ثالث أسوأ لاعبي ليفربول في ذلك اللقاء بعد أليسون وترينت ألكسندر أرنولد.

وأوضحت الشبكة الخاصة بالإحصاءات أن محمد صلاح استحوذ على الكرة بنسبة 2.5%، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 32%، وفاز محمد صلاح في المراوغات مرتين، وفقد الاستحواذ على كرته مرتين كذلك، وسدد محمد صلاح تسديدتين، واحدة خارج المرمى وأخرى تم اعتراضها من قِبل الخصم، ولم يصوب أي تسديدة تجاه المرمى.

واتهم عدد من الجمهور محمد صلاح بأنه أناني وضعيف، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "يجب أن أقول ذلك: صلاح يحتاج لمنافس على مقاعد البدلاء”، وقال آخر: "بكل صدق لا أمانع تراجع واختفاء صلاح وماني في الوقت الحالي، لأنهما يستطيعان التسجيل من لا شيء”، وأضاف تعليق آخر: "لماذا لا نحاول الدفع بيمنامينو في مركز صانع الألعاب أو كجناح أيمن ووضع صلاح كمهاجم”، "يا له من شوط أول ممل، لعبنا دون رتم وعلى الجانب الأيمن صلاح وأرنولد ليسا على ما يرام”، وقال آخر: “"أنا دوماً أشجع الأنانية بالنسبة للمهاجم، لكن ليس بدرجة محمد صلاح".

كل هذه التعليقات تم نشرها من متابعي وجمهور الفريق الإنجليزي على الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.