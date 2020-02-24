تطورات أزمة الأهلي والزمالك وموعد القمة.. "الأجواء مشتعلة”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصلت ردود الأفعال والبيانات المتبادلة بين الأهلي والزمالك واتحاد كرة القدم المصري، بعد انتهاء مباراة السوبر المصري في أبوظبي والأحداث التي لاحقتها، حيث رفض الناديين العقوبات الصادرة من لجنة الإنضباط، وتوعدا بالتصعيد للاتحاد الدولي لكرة القدم، في وقت أكد فيه الاتحاد المصري إقامة قمة الدوري بين الأهلي والزمالك اليوم الأثنين في موعدها ووصول طاقم التحكيم.

وكانت لجنة الإنضباط بالاتحاد المصري قد أصدرت عدد كبير من العقوبات في حق لاعبي الفريقين عقب الأحداث المؤسفة التي شهدها استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي (طالع التفاصيل)

الزمالك ينسحب

جاء رد فعل نادي الزمالك على قرارات الاتحاد مبكراً حيث قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، مرتضى منصور بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، التى وصفها مجلس الزمالك عبر موقع النادي الرسمي بأنها غير شرعية، كما قام مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بإخطار لاعبى الفريق الأبيض والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى كاريترون، بمغادرة معسكر الفريق استعدادا لمباراة القمة المقرر لها غدًا الاثنين فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

الإتحاد المصري يبرر العقوبات

أكد الاتحاد المصرى لكرة القدم أن لجنة الانضباط والأخلاق فى قراراتها الأخيرة الخاصة بالأحداث التى أعقبت مباراة السوبر المصرى، قد استندت إلى مواد فيلمية رسمية التقطتها كاميرات الشركة الناقلة للمباراة والمتعاقدة مع الاتحاد الإماراتى لكرة القدم، وقد تسلم هذه المواد رسميا مندوبو الاتحاد المصرى المكلفين بمتابعة عمل تقنية VAR التى طبقت فى المباراة من خلال 16 كاميرا غطت كافة جوانب الملعب ومن كل الزوايا، وأكد بيان الاتحاد المصرى أنه يحتفظ بكل هذه المواد الفيلمية ومستندات تسلمها رسميا من الجهة المختصة، وعلى أتم الاستعداد لإطلاع أى من طرفى المباراة الأهلى أو الزمالك للتأكد من صحتها وما ورد بها.

رد اتحاد الكرة على قرار مجلس إدارة نادى الزمالك بعدم استكمال مسابقة الدورى الممتاز، وقال عضو اللجنة الخماسية بالجبلاية محمد فضل، فى تصريحات تليفزيونية: "دورى ليس التعليق على قرار نادى الزمالك، ودورنا هو تطوير منظومة كرة القدم، وتم إسناد المهمة لنا من الاتحاد الدولى، ونحترم جميع الأندية، ولا نقبل التطاول علينا، نحن دولة قانون، ودولة القانون لا تُهدد، الاتحاد له كرامته وقراراته واضحة، ولا نقبل خروج بعض المسئولين لتهديدنا والإساءة لنا، وما حدث فى السوبر المصرى لا يليق بصورتنا لذلك فرضنا العقوبات، ونحن لا نخاف من أى شخص"

بيان الأهلي

اصدر مجلس إدارة نادي الأهلي بياناً على الأحداث والعقوبات التي أصدرها الأتحاد المصري وقال في بيان رسمي:

يأسف النادى الأهلى للأحداث التى وقعت عقب مباراة السوبر المحلية، التى أقيمت على أرض الإمارات الشقيقة، والتى تستحق كل الشكر والتحية، وانطلاقًا من ثوابت النادى الأهلى ومبادئه الراسخة على مر الأجيال، فإن النادى لم ولن يدافع عن مخطئ ذات يوم أًيًّا كان موقعه، ولكن يبحث دائمًا عن العدالة ومعايير واحدة يتم تطبيقها على الجميع دون تمييز، وفق نصوص لائحية وقواعد قانونية

1- رفض كل العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة فى حق لاعبى الأهلى، وعدم الاعتداد بها للأسباب التالية:

2- إرسال شكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم ضد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، الذى تخلى عن حياده وهو فى موقع المسؤولية

3- اتخاذ كل الإجراءات القانونية واللائحية وفقًا للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم واللائحة المعتمدة للاتحاد المصرى والميثاق الأولمبى أمام كل الجهات المعنية والتصعيد للفيفا والمحكمة الرياضية الدولية “كاس” لإلغاء هذه القرارات المليئة حيثياتها بالعوار والحفاظ على حقوق النادي.

4- التحفظ على سياسات وأداء اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة والتى طالما لم تلتزم بتطبيق اللوائح والقوانين على الجميع وعدم التعاون معها لحين إنتهاء فترة توليها المسئولية.

القمة في موعدها

أكد محمد فضل، عضو مجلس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ستقام في موعدها المحدد في التاسعة والنصف اليوم الاثنين على استاد القاهرة.

كما قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، خوض مباراة القمة أمام الزمالك في حين أعلن الأخير عدم خوض المباراة وألغى معسكر الفريق الإعدادي لها.