عقوبة شيكابالا ومحمود كهربا ومرتضى منصور بعد أحداث السوبر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشر الاتحاد المصري لكرة القدم القرار الذي اتخدته لجنة الانضباط بالاتحاد، والخاص بأحداث مباراة السوبر المصري الذي أقيم في أبوظبي الخميس الماضي، وانتهى بفوز الزمالك على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية عقب التعادل في الوقت الأصلي من المباراة.

وكانت نهاية المباراة قد شهدت أحداثاً مؤسفة بين عدد من لاعبي الفريقين، خصوصاً لاعب الأهلي محمود كهربا الذي تسبب اشتراكه في أزمة حقيقية وقائد الزمالك محمود شيكابالا.



وقالت اللجنة في بيان رسمي إنها اطلعت على تقارير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المواجهة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة.

واتخذت اللجنة عدداً من القرارات التأديبية، وهي إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، وإمام عاشور لاعب الزمالك، وأحمد زاهر إداري الأبيض، حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

كما تم إيقاف محمود عبدالرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك ثماني مباريات وغرامة 100 ألف جنيه، وإيقاف عبدالله جمعة لاعب الزمالك ثلاث مباريات وغرامة 50 ألف جنيه، وإيقاف ياسر إبراهيم وجنيور أجاي ثنائي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما، وغرامة كل من الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه، ولم يفلت رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، من العقوبات بالرغم من عدم حضوره، حيث تم منعه من المشاركة في أنشطة كرة القدم ثلاث مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وتعليقاً على العقوبة أكد مصدر مقرب من اتحاد الكرة المصري أن اللجنة رأت أن محمود كهربا لاعب الأهلي هو من أشعل المباراة باعتدائه في البداية وأثناء المباراة على طارق حامد لاعب الزمالك من دون كرة، كما رأت أن ما قام به شيكابالا قد يكون رد فعل نتيجة ما تعرض له اللاعب طوال المباراة من جمهور الأهلي.