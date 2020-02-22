بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا بعد السوبر المصري

المصدر: سيد مصطفى- دبي

تقدم السبت، محام ببلاغ للنائب العام المصري، ضد قائد الزمالك، محمود عبد الرازق، "شيكابالا" بسبب ما أسماه بالتجاوزات التي صدرت منه عقب مباراة السوبر التي جرت في أبو ظبي الخميس الماضي، في حق جماهير الأهلي

وقال المحام سمير صبري في تصريحات لصحيفة الدستور المصرية، إنه غير منتميا أو مشجعا لأي فريق رياضي ولكن ما صدر من شيكابالا قد أصابه بالفزع والهلع حينما توجه إلى جماهير الأهلي، عقب إعلان الحكم التتويج بمباراة السوبر المصري بدولة الإمارات الشقيقة وقام بحركة لا أخلاقية.

وأضاف: "بعد تسجيل عبدالله جمعة لركلة الترجيح الخامسة وحسم اللقب لمصلحة الزمالك، توجه المبلَّغ ضده إلى مدرجات الأهلي وصدرت منه إشارات بذيئة كان لها أسوأ الأثر في نفوس الجماهير المصرية والإماراتية التي حضرت اللقاء، فضلًا عن عدم تعود مجتمع الإمارات المحافظ على مثل تلك التصرفات فأساء لوطنهم مصر قبل أن يُسي إلى ناديه

وأشار: "هذا التصرف ساهم في إشعال الفتنة داخل الملعب وحدث اشتباك بين اللاعبين عقب انتهاء المباراة، وهو ما يعد تصرفًا غير مسئول، دون اكتراث بالصورة الحضارية التي كان عليها ملعب المباراة ووجود مسؤولين وعائلات في المدرجات".

وأكد أنه يجب محاسبة من استفزوا الجماهير أو زملائهم من اللاعبين أو التصرف بشكل يعاقب عليه القانون لكونها تشكل أركان جريمة الفعل العلني الفاضح والإساءة إلى الدولة المصرية محليًا وعربيًا ودوليًا.

وحول ما إذا كانت الواقعة قد صدرت خارج الحدود المصرية

أجاب سمير صبري بقوله: " المباراة كانت مذاعة وشاهدها كل مواطن وشاب وسيدة علي الأراضي المصرية مما ينعقد به الاختصاص للقضاء المصري".

وتمسك المحام المصري بالتحقيق في هذا البلاغ وتقديم شيكابالا للمحاكمة الجنائية العاجلة، لتوقيع أقصى عقوبة علية لارتكابه جريمة الفعل العلني الفاضح والإساءة للدولة المصرية محليًا وعربيًا ودوليًا بخلاف تسببه في إفساد العرس الكروي المصري في الإمارات، وللعائلات أيضا