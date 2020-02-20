تعرف إلى عقوبة لاعب كرة عضّ منافسه في «منطقة حساسة»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واقعة غريبة شهدتها ملاعب كرة القدم العالمية، وواحدة من أقوى العقوبات، وأغرب المواقف، حيث تعرّض لاعب فريق «سويتريتش»، أحد فرق الدوري الفرنسي للهواة، للإيقاف فترة كبيرة، وخصم نقاط من الفريق، وغرامة مالية، بعدما قام بعضّ منافسه في «مكان حساس».

ونظراً لغرابة الواقعة، التي ربما قد تحدث للمرة الأولى في ملاعب كرة القدم في العالم، نقلت صحيفة «ربيبليك لورين» الفرنسية عن رئيس المقاطعة، موزيل إيمانويل سالين، قوله: «نظراً لكون الواقعة فريدة من نوعها، فقد استعانت اللجنة التأديبية بخبراء يمكنهم تقديم تقييم صحيح للحادثة».

وتفصيلاً، سردت الصحيفة الفرنسية الواقعة، حيث اعتدى لاعب من فريق «سويتريتش» على أحد لاعبي الخصم، وقام بعضه في مكان حساس من الجسد، ما تسبب في إصابته بجروح بالغة، ووقع ذلك بعد مشادة كلامية بين اللاعبين في موقف السيارات الخاص بالاستاد.

وصدرت العقوبة من الهيئة التأديبية الواقعة في مدينة مرسيليا الفرنسية، وحكمت بقرار قد يكون الأول من نوعه أيضاً، لكنه رادع، حيث اتخذت قراراً بإيقاف لاعب فريق سويتريتش لمدة خمس سنوات، مع فرض غرامة مادية على ناديه قدرها 200 يورو، وخصم نقطتين من رصيد النادي، كما تم إيقاف لاعب فريق تروفيل المعتدى عليه لمدة ستة أشهر بسبب الشجار، وتغريم ناديه أيضاً، وخصم نقطتين.