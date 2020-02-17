«أفشة» جاهز للسوبر المصري

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية محمد مجدي (أفشة) لاعب وسط الفريق من الناحية الطبية، للمشاركة في كأس السوبر المصري أمام الزمالك وفقاً للرؤية الفنية للجهاز الفني.

وقال الدكتور خالد محمود مدير الجهاز الطبي بالأهلي، أمس، إن اللاعب اشتكى آلاماً بسيطة في الركبة، وفضل الجهاز الفني منحه بعض الراحة وعدم مشاركته في مباراة المصري الأخيرة في الدوري الممتاز.

وينتظم «أفشة» في التدريبات الجماعية للفريق بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في كأس السوبر المصري بالإمارات الخميس المقبل.