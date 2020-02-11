الأهلي المصري يحدّد موعد عودة رمضان

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

قال مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري لكرة القدم سيد عبدالحفيظ، إن لاعب الفريق رمضان صبحي سينتظم في التدريبات مع زملائه نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن صبحي سينتظم في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، مشيراً إلى أن الحالة البدنية للاعب هي التي ستحدد مدى إمكانية لحاقه بمباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك في 20 فبراير الجاري.

وكان رمضان صبحي يعاني إصابة بتمزق في العضلة الخلفية، قبل أن يخوض برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال الفترة الماضية.

من جهة أخرى، بدأ سعد سمير مدافع الفريق المرحلة الثانية من برنامجه العلاجي، وذلك للتعافي من إصابة في وتر أخيل، حيث سيسافر بعد نهاية هذه المرحلة إلى ألمانيا لتحديد برنامج تأهيلي خاص به.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.