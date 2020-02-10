الإسباني أرتيتا يرسم خارطة الارسنال المقبلة من دبي ويترقب لقاء بيب غوارديولا

المصدر: جوني جبور-دبي

أكد مدرب الارسنال الإسباني ميكل أرتيتا، في ختام معسكر الفريق الإنجليزي في دبي، أن أجواء المعسكر، والخدمات الوجستية التي وجها الجهازين الفني والإداري ولاعبين أرسنال، وحسن الضيافة، جاءت إيجابية، في عوامل ساعدت على تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المعسكر الذي أقيم منذ الثلاثاء الماضي، بدايةً من إعادة ترتيب أوراق الفريق اللندني، وصولاً إلى وضع اللمسات الأخيرة قبل العودة للدوري الإنجليزي من بوابة لقاء نيوكاسل الأحد المقبل لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري.

وقال أرتيتا لـ "الإمارات اليوم"، إن: "توافر عوامل عديدة مثل عامل الطقس الدافئ، وحسن الضيافة التي حظينا بها، والبنى اللوجستية التي وفت للفريق، جعلت من المعسكر مثالياً للغاية وعلى أعلى مستوى، واتاح لنا إعادة ترتيب أوراق الفريق قبل العودة واستكمال الدوري الإنجليزي، على أمل تقديم مباريات قوية وتحقيق نتائج إيجابية تسعد جمهور النادي بدايةً من لقائنا المرتقب الأحد المقبل أمام نيوكاسل في مباراة نتطلع لأن تكون خير بداية للعودة إلى مشوار التألق والسير قدماً إلى المكانة الطبيعية للفريق الذي يعد أحد أعرق الأندية في الدوري الإنجليزي".

وعن لقائه المرتقب مع مواطنه ومدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، خصوصاً أن ارتيتا قدم إلى الأرسنال عقب عمله لسنوات كمساعدٍ لبيب في مان سيتي، قال مدرب الأرسنال: "غوارديولا صديق عزيز وأنا على اتصال دائم به لكوني عملت لسنوات معه في مانشستر سيتي، وأترقب لقائنا المقبل معه، في ظل السعي للاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها منه وتقديمها لفريقي الجديد"، مشيراً إلى أن المباراة بحد ذاتها تمثل مناسبة خاصة تجمع الصديقين وانما على صعيد منافسة رياضية خالصة فضلاً عن كونها تجمع التلميذ باستاذه.