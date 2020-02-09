السوبر المصري في أبوظبي مهدد بالإلغاء

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تسبب المحلل الرياضي بقناة أبوظبي الرياضية خالد بيومي، في حالة من القلق لدى الجمهور المصري والعربي بتغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، عندما كشف أن السوبر المصري المحدد إقامته في أبوظبي بين الأهلي والزمالك مهدد بالألغاء نتيجة أزمة كبرى.

وكانت اللجنة المنظمة للمباراة كانت قد حددت يوم 20 فبراير من الشهر الحالي لإقامة المباراة في استاد محمد بن زايد بأبوظبي كما تم طرح تذاكر المباراة وبيع أكثر من نصفها.

وقال خالد بيومي عبر صفحته الرسمية: "ازمه كبري تواجه السوبر المصري بين الاهلي والزمالك في ابوظبي وتهدد بالغائه".

وازدادت حدة التعليقات من متابعي المحلل المصري المعروف بسبب عدم كشف السبب الحقيقي أو موعد التغريدة الذي يأتي قبل 10 أيام فقط من إقامة المباراة، وطلب متابعي المحلل المصري توضيح حقيقة الأزمة فيما اختلفت التوقعات بين حقوق البث والرعاية أو موعد المباريات المؤجلة لقطبي الكرة المصرية.