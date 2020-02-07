أغويرو لاعب الشهر في إنجلترا للمرة الـ 7

المصدر: لندن - د.ب.أ

نال نجم هجوم فريق مانشستر سيتي الانجليزي، الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن شهر يناير الماضي. وجاءت الجائزة تقديرا للرقم القياسي الذي حققه أغويرو، بعدما أصبح الهداف الأجنبي التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز. وبلغت حصيلة النجم الأرجنتيني من الأهداف في يناير الماضي، ستة أهداف.

وكلل أغويرو نجاحاته بالتتويج بجائزة لاعب الشهر للمرة السابعة في مسيرته في رقم قياسي جديد، متخطيا إنجاز ستيفين جيرارد وهاري كين. وفي طريقه لحصد الجائزة تفوق أغويرو على أمثال الحارس البرازيلي لليفربول اليسون بيكر، وزمليه جوردان هندرسون، وأيضا مدافع ساوثهامبتون جاك ستيفينز.