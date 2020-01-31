«كورونا» يعزل الصين رياضياً ويؤجّل كل البطولات حتى أبريل

المصدر: حميد نعمان ■ دبي

تسبّب فيروس كورونا الجديد في حالة طوارئ بالصين وعلى مستوى العالم، في محاولة للحد من المخاطر المحدقة بحياة البشر، بسبب خطورة هذا الفيروس المتحور، ولم تسلم الرياضة منه، إذ تسبب في عزلة رياضية حقيقية لكل المنتخبات والأندية الصينية، إلى جانب إلغاء أو تأجيل كل الأحداث الرياضية في كل الأراضي الصينية إلى الأول من أبريل المقبل، بجانب تحويل بطولات ومباريات أخرى إلى خارج الأراضي الصينية. وانطلق الفيروس القاتل من ووهان الصينية، وأودى، حتى أمس، بحياة 170 صينياً أغلبهم في هذه المدينة، بحسب ما أعلنت السلطات الصينية رسمياً، إلى جانب إصابة نحو 8000 شخص يتلقون العلاج حالياً. في المقابل انتقل الفيروس إلى أكثر من 16 بلداً حول العالم، وجعل من كل مواطن صيني في كل مطارات العالم محط اشتباه في أن يكون حاملاً للفيروس، خصوصاً للقادمين من الصين في الوقت الراهن.

ولعل أبرز الأحداث التي باتت مهددة بالإلغاء، جولة الصين لسيارات «الفورمولا 1»، التي كان مخططاً لها في أبريل المقبل، حيث أشارت قناة «بي بي سي»، أمس، إلى أن إدارة الاتحاد الدولي للسيارات ستجتمع في وقت قريب لتحديد مصير هذه البطولة، في ظل الخشية الحقيقية من تفشي الفيروس، ما سيجعل من المستحيل إقامة البطولة في موعدها مع العدد الهائل من الزوار للبطولة.

وقبل أيام، تم الإعلان رسمياً عن تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة التي كان مخططاً لها في مارس، بمدينة نيانجينغ، على أن تقام في مارس 2021. وأيضاً سيضطر فريقي الهوكي «كي آر إس» و«تسان جيلين» من الصين إلى خوض مبارياتهما في بطولة الهوكي «سوبريم ليغ» في الأراضي الروسية، وتم نقل بطولة الملاكمة الآسيوية من مدينة ووهان إلى العاصمة الأردنية عمان، على أن تقام في مارس بدلاً من الثالث من فبراير، كما كان مخططاً.

أما على مستوى كرة القدم، فقد تم إيقاف الدوري الصيني، كما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مباريات الأندية الصينية المقررة على أرضها في مجموعات أبطال آسيا، سيتم نقلها إلى خارج البلاد، وهي التي ستجرى في نهاية فبراير المقبل. وسيؤثر قرار الاتحاد على أربعة أندية صينية ومثلها من كوريا الجنوبية. كما نقل الاتحاد العالمي للتنس تصفيات آسيا وأوقيانوسيا من الصين إلى كازاخستان.

وستنقل كذلك التصفيات الأولمبية لكرة الطائرة للسيدات، من فوشان الصينية إلى بلغراد الصربية، كما تم إلغاء ماراثون هونغ كونغ، الذي كان مقرراً في الثامن من فبراير، على أن يتم إرجاع ما دفعه 74 ألف مشارك في التسجيل. والأمر نفسه بالنسبة لتصفيات المصارعة، التي كانت مقررة في مارس بمدينة أكزيانغ، إلى جانب إلغاء كأس العالم للتزلج في منتجع يانكينغ الصيني، ومعه كل البطولات وفي مختلف الألعاب، حيث لن تسمح السلطات الصينية بتنظيم أي حدث رياضي، ناهيك عن أنها ألغت كل التجمعات الصغيرة والكبيرة في مختلف المناسبات وليس فقط في الرياضة.

الأمر المقلق بالنسبة للصينيين لا يتوقف عند حدود إلغاء الأحداث الرياضية في بلدهم، بل في الطريقة التي سيتم التعامل معهم بها في المطارات بالنسبة للأندية والمنتخبات، التي ستسافر لخوض منافسات خارج الصين، فمن جانب قام العديد من شركات الطيران بإيقاف رحلاتها من الصين وإليها، كما سيتعرض الصينيون في الخارج إلى إجراءات فحص دقيقة، وقد يتم عزلهم مبدئياً قبل التأكد من خلوهم من الفيروس.

ورغم أن السلطات الصينية تؤكد أن أياً من مواطنيها، والأندية والمنتخبات في مختلف الألعاب، لا يسمح لهم بالسفر إلا بعد فحصهم والتأكد من خلوهم من الفيروس، إلا أن القلق والهلع العالمي من تفشي المرض، يفرض على السلطات في مختلف بلدان العالم إجراء فحوص جديدة، خصوصاً مع الأنباء عن تسجيل إصابات عديدة في أكثر من 16 بلداً حول العالم حتى الآن.

أما القلق الأكبر للرياضة الصينية، فهو تأثير «كورونا» في مستقبل مشاركة الصينيين في الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو، الصيف المقبل، إذ في حال استمر الوضع في التأزم، قد لا يجعل مشاركة الصين محط شك، بل كذلك إقامة البطولة نفسها.

عزل بعثة منتخب الصين لكرة القدم للسيدات في أستراليا

شهدت مدينة بريسبان الأسترالية، أول من أمس، حالة تعكس الواقع الذي ستواجهه الفرق الصينية في الخارج، إذ تم عزل منتخب الصين لكرة القدم للسيدات، المؤلف من 32 فرداً، في فندق إقامتهم، وإخضاعهم لفحوص دقيقة، على أن يستمر العزل حتى الأربعاء المقبل. وقالت قناة «سي بي إس» الأسترالية إن السلطات المحلية تقول إن أعراض الفيروس قد تظهر في وقت متأخر، لذلك اتخذوا القرار بأن يتم عزل البعثة لأسبوع كامل. في حين تم تأجيل تصفيات كرة القدم الأولمبية، التي كان من المفترض أن يشارك فيها المنتخب الصيني، لوقت آخر، خصوصاً بعد أن تم رصد حالة «كورونا» في بريسبان لمواطن صيني قادم من ووهان الصينية، المدينة التي انطلق منها الفيروس.

أبرز الأحداث التي تأثرت بفيروس «كورونا» في الصين

■إلغاء بطولة كأس العالم للتزلج.

■تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة لتقام في مارس 2021.

■إيقاف دوري الصين لكرة القدم ونقل مباريات الأندية في أبطال آسيا خارج البلاد.

■نقل التصفيات الأولمبية للكرة الطائرة للسيدات خارج الصين.

■إلغاء ماراثون هونغ كونغ، وإرجاع رسوم التسجيل للمشاركين الـ74 ألفاً.

■نقل تصفيات آسيا للمصارعة خارج الصين.

■نقل بطولة آسيا للملاكمة من الصين لتقام في الأردن.

■جائزة الصين لـ«الفورمولا 1»، المقررة في أبريل المقبل، مهددة بالإلغاء.

- تعرض منتخب الصين لكرة القدم للسيدات، المؤلّف من 32 فرداً، للعزل بفندق في بريسبان الأسترالية قبل يومين، وتم إخضاعه لفحوص دقيقة.

- تؤكد الصين أنها لا تسمح لأي من مواطنيها بالسفر إلا بعد التأكد من خلوه من الفيروس، لكن هذا لم يمنع انتشاره خارج الصين وفي دول عديدة.

- فيروس «كورونا» يهدد مشاركة الصين في الألعاب الأولمبية، الصيف المقبل، بل وقد يصل تهديده إلى الأولمبياد نفسها.