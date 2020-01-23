بالفيديو.. لوفرين عن محمد صلاح: الأن عرف العالم من هو أفضل لاعب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

استمر الجدل المستمر بين محمد صلاح، وصديقه في فريق ليفربول لوفرين، والتواصل الدائم أمام الجمهور وهذه المرة كانت مباراة على كأس بين اللاعبين ولكن في لعبة تنس الطاولة نشرها الموقع الرسمي للنادي على قناة يوتيوب، بتعليق إنجليزي على أحادثها المثيرة بين اللاعبين.

وانتهت المباراة لصالح لوفرين بنتيجة 2-1 بعد مباراة تم نقلها بالكامل وكانت حماسية بين اللاعبين إذ نجح لوفرين في حسم الشوط الفاصل بنتيجة 21-17، ليتوج بالكأس ويسخر من زميله محمد صلاح، ليقول له الفائز “الأن عرف العالم من هو اللاعب الأفضل”، ليرد عليه محمد صلاح قائلاً وهو يبتسم: “انتظر كانت مباراة جيدة وانت فزت في مباراة فقط وليس معنى ذلك أنك ستفوز دائماً”.

وعرف عن محمد صلاح، ولوفرين، مشاكلهم المضحكة دائماً بعيداً عن الكرة وباقي لاعبي الفريق متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه.