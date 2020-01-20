محمد صلاح يتعرض لموقف غريب من حارس مانشستر يونايتد ومنتخب أسبانيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إلى موقف غريب بعد مباراته أمس التي انتهت بفوز ليفربول على مانشستر يونايتد، بنتيجة 2-1، في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي والذي ابتعد ليفربول بعدها في الصدارة بفارق 16 نقطة.

وكان محمد صلاح قد أحرز الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 93 من زمن المباراة وهو الهدف الأول للاعب في مرمى اليونايتد بعد أربع مواجهات لم ينجح في التسجيل خلالها أمامه.

وبالرغم من خسارة فريق مانشستر يونايتد، المباراة وتلقي الحارس الإسباني دي خيا هدفين منهم هدف من اللاعب محمد صلاح، إلا أن الحارس توجه بعد انتهاء المباراة للاعب المصري من أجل السلام عليه والتقاط صورة تذكارية مع اللاعب في لقطة تجسد قمة الروح الرياضية بين اللاعبين رغم الخسارة في المباراة، والتقطت العدسات صورة اللاعبين ونالت العديد من تعليقات الإعجاب على مواقع التواصل الإجتماعي.