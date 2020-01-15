رياض محرز: أعيش من أجل تسجيل الأهداف

المصدر: لندن - د.ب.أ

اعترف نجم مانشستر سيتي الإنجليزي لاعب كرة القدم الجزائري الدولي، رياض محرز، بأنه «يعيش من أجل الفوز وتسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة»، مؤكداً أن ذلك يحفزه ويساعده على التطور باستمرار.

وقال محرز، في مقابلة نشرها موقع «دي زد فوت» الإخباري: «في مانشستر سيتي عليك أن تكون قوياً ذهنياً وجاهزاً دائماً، وإذا لم تكن كذلك سيأتي من يأخذ مكانك، الآن أشعر بحال أفضل مقارنة بالموسم الماضي، ولا يمكنني القول إنني فرضت نفسي، لأن هناك الكثير من اللاعبين الكبار، وهذا يمثل لي تطوراً جيداً».

وأضاف: «بعد كأس أمم إفريقيا، حصلت على راحة 10 أيام فقط بإرادة مني، لأني كنت أرغب في المواصلة والعودة سريعاً للتدريبات، في أكتوبر لعبت قليلاً بسبب المنافسة، ومنذ الصغر كنت واثقاً بنفسي وإمكاناتي وقوتي الذهنية، ما وصلت إليه اليوم مستحق وتحقق بفضل العمل، لست مغروراً، ولا أكذب على نفسي، وأعرف جيداً ماذا بوسعي فعله في الملعب».

وأكد محرز: «في مانشستر سيتي، نعرف أين المساحات ونجيد التمريرات، وعندما ندخل الملعب ندرك جيداً ماذا يجب علينا أن نفعل، وانطلاقاً من هذا تستمتع باللعب وتضع نفسك بين المساحات، والكرة تصل إليك بسهولة، وفي الـ30 متراً الأخيرة يجب علي أن أكون مبدعاً وأصنع الفارق».

وكشف محرز أنه يسعى ليكون حاسماً أكثر في تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة، لأنه كلاعب هجومي لا يعيش سوى لذلك.

في سيتي عليك أن تكون جاهزاً دائماً، أو سيأتي من يأخذ مكانك.