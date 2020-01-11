الكشف عن موعد السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بتوقيت الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري السابق أحمد شوبير عن موعد مباراة السوبر التي ستجمع الأهلي بطل الدوري المصري مع الزمالك بطل الكأس والتي قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامتها في الإمارات خلال شهر فبراير المقبل.

وكانت الإمارات قد استضافت مباراة السوبر المصري في ثلاث مناسبات سابقة الأولى كانت في 2015، وفاز خلالها الأهلي على الزمالك 3-2 في ملعب العين، وفي 2016 أقيمت المباراة في أبوظبي، وانتصر خلالها الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح، ثم أقيمت الثالثة في 2018، وفاز الأهلي على المصري بهدف دون رد على ملعب هزاع بن زايد بالعين.

وقال أحمد شوبير في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإحتماعي توتير: "السوبر المصري يوم 20 فبراير على ستاد محمد بن زايد في العاصمة الاماراتية أبو ظبي الساعة التاسعة بتوقيت أبوظبي السابعة بتوقيت القاهرة".

وأضاف: "اللقاء يذاع عبر قنوات أون وتايم سبورت وأبوظبي الرياضية واحتمال الرياضية السعودية، اللقاء قد يكون بداية لاستخدام تقنية الفار في المسابقات المحلية".