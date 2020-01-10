أليغري ينتظر إقالة سولسكاير من تدريب مان يونايتد

المصدر: لندن ■د.ب.أ

يراقب المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري موقف أولي جونار سولسكاير، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع الفريق خلال الأشهر القليلة المقبلة. وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن أليغري رفض التسرع في تدريب فريق، منذ تركه ليوفنتوس، وينتظر إقالة نادي مان يونايتد لسولسكاير، وفراغ المنصب أمامه.

وترك أليغري فريق يوفنتوس في الصيف الماضي، بعدما توج معه بخمسة ألقاب متتالية للدوري الإيطالي. ويعتقد أن أرسنال عدل عن قراره بمحاولة التعاقد معه عقب إقالة إيمري.

ووفقاً للصحيفة فإن سولسكاير لا يشعر بخطر الإقالة، لكنه أكد أن الشوط الأول أمام سيتي في كأس الرابطة هو أسوأ شوط لعبه فريقه هذا الموسم (خسر 3-1). وحقق مانشستر يونايتد انتصارين فقط في آخر ست مباريات.