خطاب رسمي يكشف خسارة محمد صلاح للقبه الإفريقي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أرسل نادي ليفربول الإنجليزي خطاباً رسمياً للجنة المنطمة لحفل تتويج أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2019، يتضمن تفاصيل حضور اللاعب السنغالي ساديو ماني إلى القاهرة لاستلام جائزة أفضل لاعب في القارة، في الوقت الذي ذكرت فيها صحيفة جزائرية اعتذار النجم الجزائري رياض محرز، عن حضور الحفل، وإذا تأكد هذا الخطاب، فإن اللاعب المصري محمد صلاح قد يكون خسر لقبه الذي توج به الموسم الماضي كأفضل لاعب في القارة.

محمد صلاح عانى قليلاً العام الماضي، على الرغم من تألقه في الفترة الأخيرة، ولكن بشكل عام كان ساديو ماني هو الأكثر ثباتاً في المستوى وقيادة منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، إضافة إلى المساهمة في الفوز بثلاث بطولات عالمية مع فريق ليفربول.

يذكر أن حفل الأفضل في قارة إفريقيا سيقام في الغردقة مساء غد الثلاثاء السابع من يناير.

الخطاب الذي أرسله نادي ليفربول إلى اللجنة المنظمة للحفل لم يشهد ذكر اسم اللاعب محمد صلاح أو حضوره، وسيغادر اللاعب من إنجلترا إلى القاهرة في طائرة خاصة بفريق ليفربول، على أن يصل عصر اليوم الإثنين برفقة سبعة مرافقين من الفريق الإنجليزي، وحسبما ذكر موقع «في الجول» أنه قد وصل بالفعل ثنائي من أمن ليفربول إلى فندق الإقامة أمس من أجل إجراءات تأمين غرفة اللاعب.

وذكر الموقع المصري أن هناك محاولات تجرى من اللجنة المنظمة لحفل الأفضل في إفريقيا مع محمد صلاح، من أجل الوجود على الطائرة نفسها، والقدوم برفقة ماني، حسبما كشف مصدر مسؤول