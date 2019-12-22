بالصور.. قصة محمد صلاح مع رفع علم مصر في قطر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

جذب اللاعب المصري محمد صلاح، الأضواء في كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر وانتهت أمس بفوز اللاعب المصري بجائزة أفضل لاعب في البطولة التي فاز بها فريق ليفربول الإنجليزي عقب فوزه على فلامينغو البرازيلي بهدف دون مقابل، جائزة فردية جديدة نالها اللاعب المصري في مشواره الكروي وجذب اللاعب الأنظار عندما قام بإرتداء العلم المصري بعد المباراة ولف به أرجاء الملعب أمام الجماهير.

وكان محمد صلاح قد توج مع فريقه بلقب هداف الدوري الإنجليزي موسمين متتاليين كما توج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأيضا تواجد في قائمة أفضل 5 لاعبين في العالم لعامين متتاليين.

ولكن كيف حصل اللاعب على علم المصري الذي ظهر به بعد المباراة؟، حيث أظهرت الصور التي تم التقطاها للاعب وهو يطلب العلم من أحد الجماهير المصرية المتواجدة في الملعب الذي لم يتأخر في إعطائه للاعب الذي قام بإرتدائه ورد اللاعب في تصريح على أحد المحللين بعد المباراة عن ارتداء العلم المصري، حيث قال محمد صلاح: “أيه رأيك أخر شياكة”، وحرص اللاعب على تحية الجماهير وهو يرتدي العلم المصري.

وكان محمد صلاح قد خاض مع فريقه مباراتين في البطولة ونجح في الحصول على جائزة رجل المباراة في مباراة ليفربول أمام مونتيري في نصف النهائي عقب مساهمته بصناعة الهدفين الذي فاز بهما فريقه.