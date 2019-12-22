محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم 2019

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

توج النجم المصري محمد صلاح، بجائزة كرة أديداس الذهبية لأحسن لاعب في كأس العالم للأندية 2019 عقب قيادته لفريق ليفربول بالفوز بلقب البطولة بعد التغلب على فلامينغو، البرازيلي بهدف دون مقابل أحرزه اللاعب البرازيلي فيرمينيو، في الوقت الإضافي عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي.

وكان محمد صلاح، قد صنع هدفي فريقه في الدور نصف النهائي ولعب المباراة النهائية بشكل رائع قبل أن يخرجه المدرب في الدقيقة 120 من المباراة بأخر دقيقة، ليتوج اللاعب بالجائزة الفردية الأغلى في تاريخه حتى الأن ويصبح أول لاعب مصري يفوز باللقب والجائزة التاريخية الكبرى.

محمد صلاح نجح في الحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي موسمين متتالين وابتعد اللاعب قليلاً عن مستواه قبل أن يعود في أخر ثلاث مباريات وأحرز أهداف عالمية.