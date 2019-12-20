صراع الصدارة مستمر بين برشلونة وريال مدريد لمدة 48 ساعة

المصدر: مدريد - د.ب.أ

يتطلع فريقا برشلونة وريال مدريد، من خلال مباراتيهما يومي غد وبعد غد، إلى إنهاء العام الجاري على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم. ويلتقي برشلونة ضيفه ديبورتيفو ألافيس، السبت، ويستضيف ريال مدريد أتلتيك بلباو، الأحد، ضمن المرحلة 18.

ويتقاسم برشلونة وريال مدريد صدارة الدوري، حيث حصد كل منهما 36 نقطة من 17 مباراة، وتعادل الفريقان سلبياً في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت ليلة الأربعاء، ليظل سباق التتويج باللقب مفتوحاً على مصراعيه.

وقال زين الدين زيدان، مدرب الريال، عقب مباراة الكلاسيكو : «إذا أتيحت للمرء فرص إحراز أهداف، فعليه أن يستغلها، وهذا ما افتقدناه في بعض الأوقات».

وأضاف: «أداء الفريق كان جيداً، لكننا أردنا الفوز. هذه هي كرة القدم، ويجب أن تفكر أنه في بعض الأحيان تقوم بكل شيء على نحو جيد، ولكن لا يمكنك الفوز».

وقال إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة: «لست مهتماً بجدول الترتيب حالياً، لأن الطريق مازال طويلاً، ومن المتوقع أن يكون سباق التتويج باللقب متوازناً للغاية. سنرى من سيتوج باللقب في نهاية المطاف».