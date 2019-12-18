صورة عاطفية تجمع محمد صلاح وكلوب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، صورة تجمع نجم الفريق المصري محمد صلاح، مع مدربه الألماني يورغن كلوب، خلال تواجدهم في بطولة العالم للأندية.

وكان محمد صلاح، قد غاب فترة عن مستواه الطبيعي وإحراز الأهداف قبل أن يعود بقوة ويحرز 3 أهداف عالمية في أخر مباراتين للفريق في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي ليعود الجمهور بالتغني بأسم اللاعب من جديد.

وعلق الحساب الرسمي على الصورة بجملة: “ستبتسم بشكل تلقائي عند رؤيتك لتلك الصورة”، ونالت الصورة الكثير وتناولها موقع تويتر وعلق عليها الكثير من محبي اللاعب في الوطن العربي.