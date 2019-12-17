غضب في مانشستر بسبب «حفلة رقص» لنجم الكرة الفرنسي بوغبا

المصدر: حميد نعمان - دبي

أثار شريط فيديو ظهر فيه نجم فريق مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوغبا وهو يرقص، غضب مشجعي «الشياطين الحمر»، وكذلك عدد من اللاعبين ومسؤولي إدارة النادي. وسبب الغضب، بحسب ما نقلت صحيفة «ميرور» البريطانية اليوم، أن الجميع اعتقد أن اللاعب طريح الفراش في الوقت الراهن، لذلك تأخرت عودته إلى النادي، لكنه بدلا عن ذلك، ظهر في «فيديو» لحفل زفاف شقيقه في فرنسا، وهو يرقص بحماسة بحسب الصحيفة.

وتعود الواقعة إلى الجمعة الماضي، وهو ما يخالف تماما تصريحات مدرب الفريق، النرويجي أولي سولسكاير، الذي ذكر أن سبب تأخر التحاق بوغبا بالفريق، يعود إلى وعكة صحية ألمت به جعلته يمدد فترة إقامته في فرنسا لبضعة أيام. وقالت الصحيفة أن اللاعب ظهر بصحة جيدة، ولا تبدو عليه آثار المرض، الأمر الذي زاد من تعقيد وضعه في النادي. يذكر أن بوغبا يغيب عن الفريق منذ نهاية سبتمبر الماضي بسبب الإصابة، وكان متوقعا عودته في الأيام الماضية، كما أنه يثير الجدل منذ الصيف الماضي بسبب تعبيره في أكثر من مناسبة عن رغبته في مغادرة الفريق إلى ريال مدريد الإسباني.