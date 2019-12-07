قميص بيليه يباع بـ 30 ألف يورو

المصدر: تورينو - أ.ف.ب

بيع قميص ارتداه أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بمبلغ 30 ألف يورو خلال مزاد لمقتنيات رياضية ذات قيمة عالية في مدينة تورينو الايطالية. وارتدى بيليه القميص رقم 10 خلال مباراته الدولية الاخيرة ضد يوغسلافيا على ملعب ماراكانا الشهير في ريو دي جانيرو في يوليو عام 1971.

أما أبرز عمليات الشراء الأخرى خلال هذا المزاد، فكان القميص الأصفر للدراج الايطالي الشهير فاوستو كوبي، خلال طواف فرنسا عام 1952، والذي بيع بمبلغ 25 ألف يورو.

وتم أيضاً بيع قميص نادر ليوفنتوس باللون الازرق ارتداه لوتشيانو سبينوزي في نهائي كأس مدن المعارض عام 1971 (أصبحت بعد ذلك كأس الاتحاد الأوروبي، وحالياً يوروبا ليغ) مقابل 9400 يورو، بالإضافة إلى القميص رقم 10 الذي ارتداه أسطورة الكرة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في صفوف نابولي موسم 1989-1990 مقابل 7500 يورو. كما اشترى أحد المشاركين في المزاد عصا البيزبول التي استعملها أسطورة كرة السلة مايكل جوردان عندما مارس هذه اللعبة لفترة وجيزة مقابل 425 يورو.