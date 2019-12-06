محمد صلاح “شبح اللاعب الذي نعرفه”.. تصريح صادم من أسطورة ليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصلت ردود الأفعال الإنجليزية وفي صحف العالم عن تراجع مستوى محمد صلاح، المخيف هذا الموسم، والمشاكل الكثيرة التي حدثت سواء مع اللاعب السنغالي ساديو ماني، أو عقب إصابته في الكاحل وابتعاده عن مستواه، ليتحدث نجوم وأساطير ليفربول السابقين عن التراجع المخيف للاعب، ومن جانب أخر تألق هداف الفريق الحالي ساديو ماني.

وكان محمد صلاح قد نجح في حسم لقب هداف البطولة بأخر موسمين محققا أرقام خيالية في الموسم الأول له مع الفريق، ولكن هذا الموسم اختفى اللاعب بعدد أهداف ضئيل جداً.

وخلال مقابلة صحفية على موقع "ليفربول إيكو" تحدث أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، جون ألدريدغ، عن مستوى النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول خلال المباريات الأخيرة، مشبها إياه بـ "شبح اللاعب الذي نعرفه”

قائلا: "لست متأكدا إذا كان صلاح لا يزال يلعب بينما يعاني من الإصابة في كاحله، لأنه شبح لما شاهدناه سابقا وما نعلم أن بإمكانه فعله، هو فقط لا يبدو في حالة طبيعية، أتمنى أن يكون هناك سبب بسيط وسيصبح على ما يرام قريبا"

وأضاف: "بالطبع، نحن نعلم بالنظر إليه أنه ليس محمد صلاح الذي نعرفه، ليس نفس اللاعب الذي سجل 44 هدفا و27 هدفا على مدار الموسمين الماضيين في الدوري الإنجليزي الممتاز".