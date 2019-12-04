بالصور.. تكريم أفضل لاعب في ديربي أم درمان “الملغي” بشاشة 32 بوصة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أقدمت شركة تقنية في الخرطوم بتكريم أفضل لاعب في ديربي أم درمان بين الخرطوم والهلال والذي لم يكتمل أخر الشهر الماضي، وقامت الشركة بتُكريم أفضل لاعب في المباراة بشاشة تلفزيون 32 بوصة.

وتفصيلاً وطبقا لما جاء في حساب "أخبار السودان" على موقع التواصل الإجتماعي توتير، قامت الشركة بإعطاء لاعب المريخ، الدولي رمضان عجب، الهدية لقيادته الفريق لحسم ديربي ام درمان أمام الهلال بتسجيله لهدفين.

وكانت اللجنة المنظمة للمسابقات باتحاد الكرة السوداني، قد أعتبرت الهلال مهزوما (2-0) أمام المريخ، في المباراة التي لم تكتمل، يوم 23 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، ألغى القرار ضمنا أهداف مباراة الديربي، حيث سجل رمضان عجب مهاجم المريخ ثنائية، مقابل هدف لمدافع الهلال أطهر الطاهر.

وكان رمضان عجب بطلا لمباراة الديربي حيث سجل هدفي الفوز في المباراة، وسيسعى النادي إلى اعتماد هدفيه في المباراة خلال المواجهات المكتبية القادمة.