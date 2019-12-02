محمد صلاح بين أفضل ثلاثة لاعبين في العالم.. تسريبات تكشف عن الفائز

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يعلن اليوم الأثنين عن الفائز بجائزة مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة لأفضل لاعب في العالم لعام 2019، والذي يتواجد فيها للعام الثاني عشر على التوالي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومنافسة البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى جانب نجوم ليفربول محمد صلاح، والهولندي فان دايك.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية عن تسريبات حول قائمة المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية، حيث أكدت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” وشبكة “أنسا” الإيطالية تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بجائزة الكرة الذهبية، وسيحصل ميسي على الجائزة رغم خروج برشلونة من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول في الموسم الماضي، وخسارته نهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا.

ووفقاً للمصادر الإيطالية فإن ترتيب جائزة البالون دور سيكون على النحو الأتي:

الأول: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة).

الثاني: الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول).

الثالث: المصري محمد صلاح (ليفربول).

الرابع: البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).