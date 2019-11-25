بالفيديو.. "بيكهام" عن ضم محمد صلاح للمنتخب الأولمبي المصري: "ظلم"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصلت ردود الأفعال، والسؤال الأكثر تداولاً الآن في الشارع الرياضي المصري، عن ضم ثلاثة لاعبين كبار إلى المنتخب الأولمبي المصري في طوكيو، وهذه المرة تحدث فيها لاعب المنتخب الأولمبي أحمد رمضان بيكهام، حيث أشار إلى أن كل اللاعبين تحدثوا عن هذا الموضوع، وأكدوا أن الوقت غير مناسب للحديث فيه.

وكان المنتخب الأولمبي المصري قد صعد إلى نهائيات طوكيو 2020، عقب فوزه بلقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً، التي أقيمت في مصر، وفاز فيها الفراعنة في خمس مباريات متتالية.

ويرى اللاعب أن الفراعنة الصغار قادرون على تقديم عروض مميزة في دورة الألعاب طوكيو 2020، دون الحاجة إلى الثلاثة الكبار فوق السن.

وقال بيكهام، خلال استضافته بقناة "تايم سبورتس": "تحدثنا في ما بيننا بشأن الثلاثة الكبار أثناء البطولة، واتفقنا في أن هذا التوقيت غير مناسب للحديث في هذا الأمر، ويجب أن نحصل على ما نستحقه أولاً، نحن بطل إفريقيا دون الثلاثة الكبار، ونلعب معاً منذ ست سنوات، ومستوانا يزيد، وبالتأكيد مستوانا سيتحسن إذا تواصلنا معاً في الأشهر الستة المقبلة".

وأشار لاعب وادي دجلة: "بالتأكيد اللاعبون الكبار إضافة لنا، ومحمد صلاح مثلاً من أفضل لاعبي العالم، لكن انضمامه (ظلم)، لأنه سيكون على حساب أحد اللاعبين الحاليين، بالتأكيد القرار للمدير الفني شوقي غريب، ولن نعلق عليه أو نحزن".

وألمح في ختام تصريحاته: "أشعر بأن الاتجاه سيكون استعانة كابتن شوقي باثنين فقط وليس ثلاثة، ومن الممكن الاستعانة بصلاح فقط، هذا مجرد إحساس".

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