تأهل 20 منتخباً إلى «يورو 2020».. و«ملحق» لتحديد آخر 4

المصدر: الامارات اليوم

حجز منتخب ويلز لكرة القدم، أول من أمس، البطاقة الـ20 الأخيرة المؤهلة مباشرة إلى نهائيات كأس أوروبا (من 12 يونيو الى 12 يوليو) 2020 في ختام الجولة العاشرة الأخيرة.

ويشارك 24 منتخباً في النهائيات المقررة في 12 مدينة احتفالاً بالذكرى الـ60 لانطلاقها، وتبقى أربع بطاقات ستحسم في مارس المقبل، من خلال ملحق يشارك فيه 16 منتخباً، بحسب تصنيف المستويات في النسخة الأولى لدوري الأمم الذي توّجت بلقبها البرتغال.

وتسحب قرعة النهائيات في 30 الجاري في بودابست.

وهنا المنتخبات المتأهلة والمنتخبات التي ستخوض الملحق:

المنتخبات المتأهلة

إنجلترا وتشيكيا (المجموعة الأولى)

أوكرانيا والبرتغال (المجموعة الثانية)

ألمانيا وهولندا (المجموعة الثالثة)

سويسرا والدنمارك (المجموعة الرابعة)

كرواتيا وويلز (المجموعة الخامسة)

إسبانيا والسويد (المجموعة السادسة)

بولندا والنمسا (المجموعة السابعة)

تركيا وفرنسا (المجموعة الثامنة)

بلجيكا وروسيا (المجموعة التاسعة)

إيطاليا وفنلندا (المجموعة العاشرة)

المنتخبات المؤهلة للملحق

إيسلندا

البوسنة

سلوفاكيا

جمهورية إيرلندا

إيرلندا الشمالية

أسكتلندا

النرويج

صربيا

بلغاريا

المجر

رومانيا

جورجيا

جمهورية شمال

مقدونيا

كوسوفو

بيلاروسيا