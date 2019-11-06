زوجة رياض محرز تدافع عن نفسها بعد اتهامها بالخيانة: كانت مقابلة عمل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

دافعت جوهال، زوجة اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، عن نفسها بعد الشائعات التي لاحقتها في الفترة الأخيرة، والخاصة بمقابلتها مع الملاكم الأميركي، ديونتاي وايلدر، في ملهى ليلي، وكشفت عن الرسائل «المزعجة» التي تتلقاها بعد التقارير الصحافية الأخيرة التي

تحدثت عنها.

وكانت صحيفة «ميرور» قد نشرت تقريراً، أول من أمس، ذكرت فيه أن جوهال شوهدت جالسة، في 23 أغسطس الماضي، مع الملاكم الأميركي، ديونتاي وايلدر (34 عاماً)، في ملهى ليلي.

ونشرت جوهال، عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام» عينة من الرسائل التي بدأت تتلقاها أخيراً، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاء فيها: «أنت عاهرة.. لولا أنك أم لأطفال محرز لصليت من أجل أن تصابي بمرض السرطان».

.

وأضافت الصحيفة، أن محرز، البالغ 28 عاماً، أصيب بصدمة كبيرة لدى سماعه بأن زوجته قضت أمسيتها على مائدة وايلدر في الملهى الليلي، وردت جوهال بأن «ما نشرته الصحيفة البريطانية عار عن الصحة، وكله افتراء وكذب، لقاؤنا كان من أجل العمل فقط ليس أكثر».