الأهلي المصري يتدرب اليوم في دبي ومؤمن زكريا مفاجأة المعسكر

يصل عصر اليوم فريق الأهلي المصري إلى دبي من أجل خوض معسكر إعداد يستمر ستة أيام، وسيخوض الفريق التدريب الأول له على ملعب شباب الأهلي دبي، ويبحث الفريق خلال هذه الفترة إقامة مباراة ودية مع أيٍّ من الفرق الإماراتية، لكن يتعذر ذلك بسبب انتظام مباريات دوري الخليج العربي.

وكانت بعثة الفريق غادرت مطار القاهرة متجهة إلى الإمارات في العاشرة صباح اليوم، لإقامة معسكر يستمر أسبوعاً ضمن المرحلة الأولى من فترة الإعداد التي يخوضها الفريق خلال فترة توقف مسابقة الدوري العام.

وكشف سمير عدلي المدير الإداري بالنادي الأهلي عن قيامه باستخراج تأشيرة سفر لمؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق من أجل السفر إلى الإمارات.

وقال عدلي في تصريحاته: "من المنتظر أن يتواجد مؤمن زكريا مع بعثة الفريق التي تسافر إلى الإمارات، اليوم".

ويرغب الأهلي في دعم اللاعب نفسياً ومساندته لحين الانتهاء تماما من برنامجه العلاجى الذي يخضع له حاليا تمهيدا لقيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.