فرانك ريبيري يعتذر بعد الاعتداء على حكم

المصدر: روما - أ.ف.ب

وجّه نجم الكرة الفرنسية، لاعب بايرن ميونيخ سابقاً، فرانك ريبيري، اعتذاراً إلى الحكم المساعد الذي قام بدفعه بعد مباراة فريقه حالياً، فيورنتينا، ولاتسيو التي خسرها فريقه 2-1 الأحد الماضي، ضمن المرحلة 19 من الدوري الإيطالي.

وقال ريبيري في تغريدة على حسابه في «تويتر»، «إنه يعتذر من زملائه والجهاز الفني وأنصار نادي فيورنتينا، وكذلك من الحكم المساعد باسيري الذي قام ريبيري بدفعه».

في جانب آخر، أعلن الاتحاد الايطالي لكرة القدم، أول من أمس، إيقاف ريبيري ثلاث مباريات، عقب حادث الاعتداء. وجاء في بيان الاتحاد أن ريبيري الذي طرد بعد صافرة النهاية اقترب «بطريقة تهديدية» من الحكم المساعد، وتوجه اليه «بكلمات نابية» قبل أن يدفعه. كما وتم تغريم الدولي الفرنسي السابق غرامة قدرها 20 ألف يورو. وقد ظهر ريبيري غاضباً من مدربه فيتشينزو مونتيلا عندما أخرجه في الدقيقة 74 من اللقاء، وأظهرت الكاميرات مراراً وتكراراً من مقاعد البدلاء امتعاضه من قرار المدرب.ولم تهدأ أعصاب ريبيري مع مرور الدقائق، حيث قام بدفع الحكم المساعد مرتين بعد اللقاء وهو في طريقه إلى غرف تبديل الملابس، في ظل احتجاحات لاعبي فيورنتنيا على هدف الفوز المتأخر للاتسيو في الدقيقة 89، ومنح الحكم ركلة جزاء للضيوف في الوقت بدل الضائع أهدرها فيليبي كايسيدو.