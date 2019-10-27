محمد صلاح يرفض شارة قيادة منتخب مصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف الإعلامي المصري إيهاب الخطيب، أن نجم فريق ليفربول، المصري محمد صلاح، رفض إرتداء شارة قيادة منتخب مصر خلال المعسكر الذي سيقام من أجل خوض مباراتين في تصفيات أمم إفريقيا، ونقل موقع ليفربول الناطق العربية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر نقلاً عن إيهاب الخطيب قائلاً: “محمد صلاح أبلغ الجهاز الفني للمنتخب رفضه ارتداء شارة القيادة وأن أحمد فتحي هو الأجدر والأحق بارتدائها”.

وكان محمد صلاح قد غاب عن أول تجمعات المنتخب الوطني تحت قياة المدرب المصري حسام البدري، بسبب الإصابة ويعتبر هذا الظهور هو الأول للنجم المصري في المنتخب عقب إزمة التصويت الشهير في استفتاء أفضل لاعب في العالم.