الأهلي يتوصل إلى اتفاق مع النجم الساحلي في أزمة كوليبالي

المصدر: القاهرة - د.ب.أ

أكدت إدارة النادي الأهلي المصري توقيعها تعاقداً رسمياً مع النجم الساحلي التونسي لكرة القدم، لإنهاء أزمة المهاجم العاجي سليماني كوليبالي.

وتعاقد النجم الساحلي مع اللاعب العاجي، ولكنه لم يتمكن من الحصول على بطاقته الدولية بسبب صدور قرار من المحكمة الرياضية الدولية بإيقافه وتغريمه مليوناً و400 ألف دولار لعدم استكمال تعاقده مع الأهلي المصري. وقال مصدر بالأهلي المصري إن أزمة كوليبالي انتهت رسمياً بسبب العلاقات الجيدة التي تجمعه مع النجم الساحلي التونسي. وأضاف المصدر أن الأهلي والنجم الساحلي تربطهما علاقات جيدة جداً على جميع المستويات، وحين زار وفد منهم القلعة الحمراء كان ذلك محل تقدير كبير منا وبدأت المفاوضات. وأوضح: «توصلنا لصيغة تقضي بدفع النجم الساحلي مليوناً و400 ألف دولار على أقساط لمدة 18 شهراً للأهلي، وهي قيمة الغرامة نفسها التي أقرتها المحكمة الرياضية الدولية على اللاعب». وتابع أنه تم توقيع عقد ثلاثي بين الأهلي المصري والنجم الساحلي التونسي واللاعب كوليبالي يقضي بإنهاء الأزمة، وتم إرساله للمحكمة الرياضية الدولية بشكل رسمي لرفع الإيقاف عن اللاعب.

وكان النجم الساحلي أعلن يوم الثلاثاء الماضي التوصل إلى اتفاق نهائي ورسمي مع إدارة الأهلي. وقال المتحدث باسم النجم قيس عاشور، الثلاثاء الماضي، إن إدارة الأهلي وقعت الاتفاق، ما يعني أن كوليبالي أصبح على ذمة الفريق. وأضاف عاشور: «بإمكان اللاعب بداية التدريب مع بقية اللاعبين. ونأمل أن نجد مع كوليبالي الحلول الإضافية لخط الهجوم».

وكان كوليبالي رحل عن الأهلي في شهر مايو 2017، وحصل مسؤولو الفريق المصري على حكم بتغريمه 1.4 مليون دولار. وانضم اللاعب بعد ذلك إلى نادي بارتيك ثيسل الاسكتلندي، قبل أن يوقع مع النجم الساحلي في أغسطس 2018، ما دفع الأهلي إلى المطالبة بمستحقاته المالية من اللاعب.

وأوقعت قرعة دوري أبطال إفريقيا لدور المجموعات فريقي النجم والأهلي في المجموعة نفسها (الثانية)، بجانب ناديي بلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني. ويلتقي الفريقان في الجولة الأولى بتونس 29 نوفمبر المقبل.