رئيس نادي طرابزون: إبحثوا عن محمد صلاح في الجبال

هاجم أرطغرل دوغان رئيس نادي طرابزون سبور التركي الصحافة في مدينة إسطنبول والتي انتقدت النجم المصري محمد صلاح، مشيراً إلى أن الأخير يزور المرتفعات الجبلية في المدينة الساحلية ويستمتع بوقته فيها.

وقال دوغان في تصريحات نقلها موقع "61 ساعات" التركي أن محمد صلاح سعيد للغاية في طرابزون وذلك خلافاً لما تحاول أن تقوله صحافة إسطنبول من أنه نادم على قدومه إلى تركيا، وأضاف "لو نجح أحد فرقهم بالتوقيع معه لكانت الأجواء هناك تعج بالحماس والصخب، لكننا وفقنا بالتعاقد مع أبرز لاعب مسلم في العالم وشخص يمتلك خصالاً استثنائية".

وتابع "صلاح لا يثير المشاكل، بل يكون أول الحاضرين في التدريبات وآخر من يخرج منها، كما يلعب دوراً هاماً في تطوير اللاعبين الشبّان وتأقلم تماماً مع المدينة".

وختم "صلاح يحب مدينة طرابزون ويحاول الترويج لها، فعلى سبيل المثال نحن أهلها لا نجد الوقت لزيارة كافة معالمها، لكنه في المقابل يفعل ذلك ويجد وقتاً لزيارة المرتفعات الجبلية، ابحثوا عنه الآن تجدوه في الجبال".