أصابة نجم الأهلي بقطع في الرباط الصليبي.. وعرض من تركي آل الشيخ

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تعرض لاعب ونجم فريق الأهلي المصري محمد محمود، إلى الأصابة مرة أخرى في قدمه حيث أعلن النادي النادي إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي، للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال تمرين الفريق في استاد مختار التتش مساء الأربعاء.

وكان لاعب لاعب الوسط محمد محمود، غادر مران الفريق بعد سقوطه على الأرض دون التحام، واشتكى من آلام في الركبة، وخرج من المران بصحبة طبيب الفريق، متوجها لأحد المستشفيات القريبة من النادي لإجراء أشعة على مكان الإصابة.

وفي موقف ليس بغريب قام رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، بالتبرع بدفع بمصاريف علاجه، وذلك بعد ساعات من إعلان الخبر، حيث أبدى رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، استعداده للمساعدة وعلاج اللاعب، وذلك في منشور على حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب آل الشيخ: "سلامات للاعب محمد محمود، ولو أقدر أقدم حاجة في علاجه في أي مكان في العالم أنا جاهز"، ومن جهته، كتب محمد الجارحي في رسالة إلى اللاعب الشاب: "نحزن ولا نيأس، هكذا تعلمنا في الأهلي، وأنت أحد فرسان كتيبة القلعة الحمراء، افتقدناك وكنا ننتظر عودتك بشغف، ولكن شدة الابتلاء من علامات حب الله للعبد".

وأضاف: "الرباط الصليبي لم يعد غولا، ولأنك من اللاعبين الكبار ونرى فيك مستقبل خط وسط الأهلي فستعود أقوى مما كنت عليه، وسندعمك وننتظر عودتك".

وكان صاحب الـ21 عاما أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في مباراة الأهلي وسموحة يناير الماضي، وتعافى منها مؤخرا قبل أن يتعرض لنفس الإصابة.